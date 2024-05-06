Шмыгаль: Киев не просит союзников о вводе войск на Украину

АндрейБорков

Понять укрошумеров и их правителей можно. Тот же Зеля, хоть и наркоша, но местами и у него прояснения бывают. Почему Зеля, его шобла и укропитеки, которые при власти и бабле не хотят ввода иностранных войск на УкРуину? Да по тому, что в случае ввода этих войск они автоматически, из тех кто чем то правил и что то решал, превращаются в дерьмо собачье, с которым не то что вопросы решать не будет ни кто, а даже внимания какого либо на них обращать перестанут. Командование этими введенными иностранными войсками будет не у Зели и его шоблы, а совсем в другом месте и у других паханов. А такой расклад мусьё Зелю не устраивает, при таком раскладе Зеля ни в какой схеме, в принципе, не учитывается. Что ему остаётся? А остаётся ему, пока есть возможность, изображать ХЕРРОЯ и гробить своих укропитеков рядами и колоннами, а там как его жидовский Бог даст.