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Шмыгаль: Киев не просит союзников о вводе войск на Украину

Шмыгаль: Киев не просит союзников о вводе войск на Украину

REUTERS/Liesa Johannssen Киевский режим просит своих европейских союзников не о вводе войск на Украину, а об отправке туда военных инструкторов.

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Комментарии
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АндрейБорков
Понять укрошумеров и их правителей можно. Тот же Зеля, хоть и наркоша, но местами и у него прояснения бывают. Почему Зеля, его шобла и укропитеки, которые при власти и бабле не хотят ввода иностранных войск на УкРуину? Да по тому, что в случае ввода этих войск они автоматически, из тех кто чем то правил и что то решал, превращаются в дерьмо собачье, с которым не то что вопросы решать не будет ни кто, а даже внимания какого либо на них обращать перестанут. Командование этими введенными иностранными войсками будет не у  Зели и его шоблы, а совсем в другом месте и у других паханов. А такой расклад мусьё Зелю не устраивает, при таком раскладе Зеля ни в какой схеме, в принципе, не учитывается. Что ему остаётся? А остаётся ему, пока есть возможность, изображать ХЕРРОЯ и гробить своих укропитеков рядами и колоннами, а там как его жидовский Бог даст.
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