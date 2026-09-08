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Царьград

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Директор в Саранске оштрафован на 350 тыс. рублей за смерть женщины

Директор в Саранске оштрафован на 350 тыс. рублей за смерть женщины

В Саранске директор управляющей компании оштрафован на 350 тыс. рублей за несоблюдение безопасности, приведшее к смерти 86-летней женщины из-за снега, упавшего с крыши дома 14 марта 2026 года.

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