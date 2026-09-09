Что известно о новых iPhone, Apple Watch и AirPods: характеристики, цены, дизайн

Корпорация Apple провела ежегодную презентацию и представила iPhone 18 Pro и Pro Max, AirPods 5, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и iPhone Duo.
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