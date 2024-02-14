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Второй Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» набирает обороты

Второй Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» набирает обороты

Более 12 000 заявок уже поступило на рассмотрение. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Конкурс, организованный по поручению президента России в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», стал поддержкой для молодых российских производителей.

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