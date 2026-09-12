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Ираола о 0:0 с «Фулхэмом»: «Ничья, особенно дома, не радует. «Ливерпулю» не хватало свежести – 60 часов назад мы играли в ЛЧ, но атаковать нужно лучше»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола подвел итоги матча 4-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

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