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Россияне вкладывают в золото и ценные бумаги, но бегут от валюты: куда движется рынок

Россияне вкладывают в золото и ценные бумаги, но бегут от валюты: куда движется рынок

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Розничные инвесторы продолжают активно вкладываться в российские корпоративные облигации, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), ориентированные на размещение в высоконадежные краткосрочные инструменты, а также в акции.

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