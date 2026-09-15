Россияне вкладывают в золото и ценные бумаги, но бегут от валюты: куда движется рынок

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Розничные инвесторы продолжают активно вкладываться в российские корпоративные облигации, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), ориентированные на размещение в высоконадежные краткосрочные инструменты, а также в акции.