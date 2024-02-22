Китайская Lenovo сообщила о квартальной выручке, превысившей прогнозы

Китайская группа Lenovo, являющаяся крупнейшим в мире производителем персональных компьютеров, заявила о росте выручки в третьем фискальном квартале, завершившемся в декабре, которая, ко всему прочему, оказалась выше средних ожиданий аналитиков, пишет Reuters.