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"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования

"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования

Запад развернул кампанию против выборов в России, пытаясь превратить голосование в "махинацию". Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

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