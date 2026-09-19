Семья покинувшего РФ Андрея Бурковского сохранила прибыльные коммерческие активы в Сибири

Ресторанный бизнес семьи Андрея Бурковского принес рекордные 500 млн рублей Родственники известного артиста продолжают успешно развивать крупные гастрономические проекты на территории Сибирского федерального округа после его эмиграции.
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