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Семья покинувшего РФ Андрея Бурковского сохранила прибыльные коммерческие активы в Сибири

Семья покинувшего РФ Андрея Бурковского сохранила прибыльные коммерческие активы в Сибири

Ресторанный бизнес семьи Андрея Бурковского принес рекордные 500 млн рублей Родственники известного артиста продолжают успешно развивать крупные гастрономические проекты на территории Сибирского федерального округа после его эмиграции.

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