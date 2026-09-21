Южная Корея запустила 24-часовую систему расчётов в вонах

СЕУЛ (ИА Реалист). 21 сентября в 9:00 утра Банк Кореи запустил пилотный проект. В нём участвуют четыре местных банка: KB Kookmin Bank, Woori Bank, Hana Bank и Shinhan Bank.
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