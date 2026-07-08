Arianespace открывает возможности для попутных запусков на геостационарную орбиту с 2029 года

Компания рассматривает первые коммерческие миссии с несколькими аппаратами, чтобы снизить зависимость Европы от SpaceXЕвропейский оператор пусковых услуг Arianespace объявил о планах развивать программу совместных запусков спутников на геостационарную орбиту (ГСО).
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