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Arianespace открывает возможности для попутных запусков на геостационарную орбиту с 2029 года

Arianespace открывает возможности для попутных запусков на геостационарную орбиту с 2029 года

Компания рассматривает первые коммерческие миссии с несколькими аппаратами, чтобы снизить зависимость Европы от SpaceXЕвропейский оператор пусковых услуг Arianespace объявил о планах развивать программу совместных запусков спутников на геостационарную орбиту (ГСО).

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