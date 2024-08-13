Трамп связал выход Байдена из президентской гонки с переворотом

Президент США Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. Такое мнение высказал бывший глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, трансляция шла на странице последнего в X.