На Украине воздушную тревогу ночью объявили в Киеве и двух областях

На Украине ночью 4 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены взвыли в двух областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 00:01 мск.