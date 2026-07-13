Росавиация раскрыла данные о зарплатах бортпроводников без конкретных сумм

Рабочее время бортпроводника включает не только непосредственно полет, но и предполетную подготовку и послеполетные процедуры По данным Росавиации, в российских авиакомпаниях работает более 20 тысяч бортпроводников.
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