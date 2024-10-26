❗️🇺🇦Псы zеленского продолжают выполнят план просроченного 😂 по набору "добровольцев" в мясные подразделения со скорейшей могилизацией💀 #Украина #ТЦК #ВСУ #Мобилизация.
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❗️🇺🇦Псы zеленского продолжают выполнят план просроченного 😂 по набору "добровольцев" в мясные подразделения со скорейшей могилизацией💀 #Украина #ТЦК #ВСУ #Мобилизация.
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