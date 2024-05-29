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Появились слухи о воссоединении Леры Кудрявцевой с молодым мужем-хоккеистом

Появились слухи о воссоединении Леры Кудрявцевой с молодым мужем-хоккеистом

В семье Леры Кудрявцевой наконец-то наступила семейная идиллия. В Сеть попало видео, как популярная телеведущая пляшет с мужем Игорем Макаровым, как будто бы конфликта в их паре не было.

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