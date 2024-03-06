Атака Агаты провалилась: Прилучный вышел в свет с сияющей Брутян

Супруги появились на премьере после очередного скандала. Павел Прилучный и Зепюр Брутян Пресс-служба Фестиваля Онлайн-Кинотеатров «Новый Сезон»В семье Павла Прилучного не утихают скандалы, которые провоцирует его бывшая жена.