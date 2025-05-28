ЛДПР: работодатели должны компенсировать использование личного оборудования

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила внести в российский Трудовой кодекс положение, обязывающее работодателей компенсировать сотрудникам использование личного оборудования при исполнении должностных обязанностей.
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