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Батрак о «Тракторе»: «Новый тренер, причем иностранный, отсутствие переходов. Практически вся линия обороны утеряна. На месте болельщиков я бы паниковал»

Комментатор Артем Батрак высказался о селекционной работе «Трактора» в это межсезонье. «У «Трактора» очень большие потери.

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