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Царьград

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Почти 50 рейсов задержаны в "Пулково" из-за снегопада: подробности ситуации

Почти 50 рейсов задержаны в "Пулково" из-за снегопада: подробности ситуации

В аэропорту "Пулково" из-за сложных погодных условий задержаны около 50 рейсов. Временно приостановлены вылет и прием самолетов.

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