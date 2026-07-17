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Журнал «Профиль»

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Иран пригрозил США перейти к наступательным действиям

Стратегия Исламской республики будет скорректирована, если американские войска продолжат атаки на исламскую республику в течение двух-трех дней, заявил военный советник верховного лидера страны Мохсен Резаи.

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