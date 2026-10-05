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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: израильские силы безопасности реагировали на попытку тарана автомобиля...

Западный берег и сектор Газа: израильские силы безопасности реагировали на попытку тарана автомобиля в районе Бени-Наима в провинции Хеврон на Западном берегу в утренние часы.

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