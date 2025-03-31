Якобы появившимся в России "неизвестным" вирусом может оказаться микоплазменная пневмония

Вспышка этой болезни фиксировалась в конце прошлого года."Неизвестным" вирусом, заразившись которым жители России кашляют кровью при высокой температуре, может оказаться микоплазменная пневмония, уже доставившая немало проблем в конце прошлого года.
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