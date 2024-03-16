Пытавшийся вылить зеленку в урну с бюллетенями россиянин объяснил свои мотивы

На Урале мужчина попытался испортить бюллетени из-за несуществующего долга в 300 тысяч рублей. Представившийся следователем мужчина сообщил, что на жителя Екатеринбурга был оформлен кредит, после чего предложил ему устранить якобы выявленные на избирательном участке нарушения.
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