Врач Зарубина: алкоголь в жаркую погоду повышает кровяное давление

Случаи пищевых отравлений чаще встречаются в летнее время года, так как на фоне высоких температур и влажности окружающей среды создаются более комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов, а сроки хранения продуктов питания значительно уменьшаются.