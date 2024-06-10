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Врач Зарубина: алкоголь в жаркую погоду повышает кровяное давление

Врач Зарубина: алкоголь в жаркую погоду повышает кровяное давление

Случаи пищевых отравлений чаще встречаются в летнее время года, так как на фоне высоких температур и влажности окружающей среды создаются более комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов, а сроки хранения продуктов питания значительно уменьшаются.

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