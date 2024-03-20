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Вечерний Новосибирск

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68 участников СВО из Сибири стали Героями России

68 участников СВО из Сибири стали Героями России

На церемонии передачи одного из знамен Великой Отечественной войны в Музей боевой славы воинов-сибиряков генерал-майор Игорь Шведов отметил, что сибирско-сталинская дивизия громила врага в Крымской наступательной операции, и сегодня наши земляки с достоинством выполняют воинский долг на Донбассе.

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