68 участников СВО из Сибири стали Героями России

На церемонии передачи одного из знамен Великой Отечественной войны в Музей боевой славы воинов-сибиряков генерал-майор Игорь Шведов отметил, что сибирско-сталинская дивизия громила врага в Крымской наступательной операции, и сегодня наши земляки с достоинством выполняют воинский долг на Донбассе.