Слуцкий: депутаты Госдумы сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина

Депутаты Госдумы встали плечом к плечу, сплотившись вокруг Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи главы государства с депутатами восьмого созыва.
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