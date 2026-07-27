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Слуцкий: депутаты Госдумы сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина

Слуцкий: депутаты Госдумы сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина

Депутаты Госдумы встали плечом к плечу, сплотившись вокруг Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи главы государства с депутатами восьмого созыва.

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