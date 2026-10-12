Резкая смена главной дороги приводит невнимательных водителей к печальным последствиям

Как пишут в СМИ - на Ярославском шоссе во Владимирской области резкая смена главной дороги и знаки сбивают водителей с толку, но больше похоже на то, что на знани никто из них не смотрит.
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