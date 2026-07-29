Инфантино в своем письме рассказал членам ФИФА о возможности получить увеличенное финансирование

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино установил срок до 19 сентября для 211 федераций-членов, чтобы они одобрили его предложение о частных инвестициях, которое предоставит каждой ассоциации доступ к финансированию в размере до 40 миллионов долларов, сообщает ESPN.