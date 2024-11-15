Калужанин почти 2 года ждал «копеечную» компенсацию за сгоревшее жилье

Спустя почти два года житель Калужской области получит единовременную денежную выплату из резервного фонда Правительства Калужской области, в связи с повреждением его дома пожаромСпустя почти два года житель Калужской области получит единовременную денежную выплату из резервного фонда Правительства Калужской области, в связи с повреждением его дома пожаром.
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