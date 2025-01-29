Жители Смоленщины могут принять участие во Всероссийском конкурсе эскизов памятника героям СВО

Участниками могут стать все желающие: как профессиональные архитекторы, так и заинтересованные люди Фонд «Защитники Отечества» приглашает жителей Смоленской области к участию во Всероссийском конкурсе эскизов памятника героям специальной военной операции.
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