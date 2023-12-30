Нацполиция: украинцев будут доставлять в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

Замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский заявил, что украинцев будут доставлять в райотделы и территориальные центры комплектования (ТЦК) за гуляния в новогоднюю ночь.
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