"Дроны запущены из Финляндии" по России. "Исторический" приказ Путина – такого не было 30 лет. Слита карта полёта БПЛА врага

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Многих встревожила новость, что враг попытался вновь атаковать мурманский аэродром ВКС России, запустив беспилотники со стороны Норвегии.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике...&quot; это звучит. То есть Путин ещё и президент академии российской и т.д. А в остальном статья ни о чём.
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