Драйзайтль забил 37-й гол в сезоне и делит 1-е место в гонке снайперов с Мэттьюсом

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0) и был признан первой звездой.

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