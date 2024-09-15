На Украине тысячи выведенных за штат бойцов ВСУ не служат, но и не уволены

Командование ВСУ не раз заявляло о дефиците личного состава, но при этом в стране существует «заштатная армия» из тысяч военнослужащих, оказавшихся в подвешенном состоянии — их вывели за штат, они не служат, но и не уволены официально.
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