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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» против «Атлетико», «МЮ» – «Боруссия»

Товарищеские матчи Сингапур Ливерпуль Англия – Лестер Англия Дата проведения 30 июля, 12.00, «Stadium of Singapore» Онлайн матча Сеул, Южная Корея Атлетико Испания – Манчестер Сити Англия Дата проведения 30 июля, 14.

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