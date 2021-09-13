Медицинским сестрам городской больницы Севастополя вручили медали

Представители благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» во главе с директором фонда протоиреем Романом Минаевым прибыли в Севастополь из Твери с миссией вручить награды медицинским сестрам 5-й городской больницы.
Представители благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» во главе с директором фонда протоиреем Романом Минаевым прибыли в Севастополь из Твери с миссией вручить награды медицинским сестрам 5-й городской больницы.
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