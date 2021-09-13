Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Всех чехов в России-расстрелять.Задержанного в Че...
  • Vasil Cornev
    Следствие все нужное установило? Ну а теперь вывести к месту преступления и показательно расстрелять!!!Террористы призна...
  • Олег Виноградов
    Гнида.Крымчанин получил...

Медицинским сестрам городской больницы Севастополя вручили медали

Медицинским сестрам городской больницы Севастополя вручили медали

Представители благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» во главе с директором фонда протоиреем Романом Минаевым прибыли в Севастополь из Твери с миссией вручить награды медицинским сестрам 5-й городской больницы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх