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Прокудин: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

На подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин.

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