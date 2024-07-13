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Татар-информ

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Прощание со старым Госсоветом, фосфор для Татарстана и хиджабофобия: обзор событий недели

Прощание со старым Госсоветом, фосфор для Татарстана и хиджабофобия: обзор событий недели

Депутаты Госсовета Татарстана собрались на свое последнее заседание, лидер Индии посетил Россию с рабочим визитом, Татарстан успешно экспонировался на «Иннопроме», муфтий РТ заступился за религиозную одежду мусульманок, в Казани собрались главы чрезвычайных ведомств стран БРИКС: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.

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