"360": в Доме детства Милохина заявили, что пускают к себе в гости выпускников

В Доме детства в Оренбурге, в котором рос блогер Даня Милохин, заявили, что они пускают в гости выпускников, "которых знают и с которыми работают", комментируя желание блогера прогуляться по территории своего детдома.
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