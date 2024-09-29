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Чайковски о еде в России: «Люблю блинчики, борщ. В Словакии есть блюдо, похожее на холодец. Кухни очень похожие»

– Если говорить про русскую кухню? – Мне очень нравится, очень люблю блинчики. Борщ тоже люблю. – Блинчики с икрой? – Конечно.

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