Молдавский защитник стал чемпионом Нидерландов

Защитник сборной Молдовы по футболу U-15 (2 игры), воспитанник «Дачии Буюкань» Гектор Креческо стал чемпионом юношеского чемпионата Нидерландов в составе «Фейеноорда» U-15, игроком которого он стал этим летом.
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