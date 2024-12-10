Молдавский защитник стал чемпионом Нидерландов

Защитник сборной Молдовы по футболу U-15 (2 игры), воспитанник «Дачии Буюкань» Гектор Креческо стал чемпионом юношеского чемпионата Нидерландов в составе «Фейеноорда» U-15, игроком которого он стал этим летом.