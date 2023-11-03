Главе ведомства будет доложено о ходе проведения проверки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей в Приморском крае

В средствах массовой информации обсуждается информация о том, что учитель заставлял учеников 6-го класса одной из школ Лучегорска Приморского края делать физические упражнения в костюме химической защиты и противогазе.
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