Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией

Ваша Светлость Абхазы обычные тупые лодыри, в СССР жили за счёт Союза, сейчас живут за счёт России, имея огромное наследие от СССР, бездарно всё пролюбить, это надо было постараться! Получили на блюдечке развитую туристическую инфраструктуру и благополучно её уничтожили... Лохи!!!! Съездили бы бараны в Крым, поучились!

НЛ Нина Лубенкова Когда-то в царские времена абхазский князь сделал очень правильный поступок, в отличии от соседей убыхов, согласившихся переселится в турцию и там погибнуть!! Всегда надо помнить историю!!