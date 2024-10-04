Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Конфискация - самая действенная мера. Поэтому на неё и вето!"Просто выгоните ...
  • Наталья
    Не сомневаюсь в его уме, эрудированности и тд... иначе он не был бы тем, кто есть...важно, на чьей он стороне, какие ...Алишер Усманов «р...
  • Виктор
    Дурдом.Все для чужаков: ...

Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией

Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией

КОТ  КОСТЯН Несмотря на вой оппозиции, абхазский парламент все же ратифицировал соглашение с Россией, которое обяжет вольнолюбивых абхазов признавать и исполнять судебные решения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Абхазы обычные тупые лодыри, в СССР жили за счёт Союза, сейчас живут за счёт России, имея огромное наследие от СССР, бездарно всё пролюбить, это надо было постараться! Получили на блюдечке развитую туристическую инфраструктуру и благополучно её уничтожили... Лохи!!!! Съездили бы бараны в Крым, поучились!
Ответить
1 д.
НЛ
Нина Лубенкова
Когда-то в царские времена абхазский князь сделал очень правильный поступок, в отличии от соседей убыхов, согласившихся переселится в турцию и там погибнуть!! Всегда надо помнить историю!!
Ответить
23 час.
РОМАН
А зачем нам Абхазия,у нас и так много земли 😉
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх