КОТ КОСТЯН Несмотря на вой оппозиции, абхазский парламент все же ратифицировал соглашение с Россией, которое обяжет вольнолюбивых абхазов признавать и исполнять судебные решения.
Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией
Комментарии
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Ваша Светлость
Абхазы обычные тупые лодыри, в СССР жили за счёт Союза, сейчас живут за счёт России, имея огромное наследие от СССР, бездарно всё пролюбить, это надо было постараться! Получили на блюдечке развитую туристическую инфраструктуру и благополучно её уничтожили... Лохи!!!! Съездили бы бараны в Крым, поучились!
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1 д.
НЛ
Нина Лубенкова
Когда-то в царские времена абхазский князь сделал очень правильный поступок, в отличии от соседей убыхов, согласившихся переселится в турцию и там погибнуть!! Всегда надо помнить историю!!
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23 час.
РОМАН
А зачем нам Абхазия,у нас и так много земли 😉
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20 час.
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