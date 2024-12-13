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Жители Кызыла напали на иностранцев из-за фейков о ВИЧ в соцсетях

Жители Кызыла напали на иностранцев из-за фейков о ВИЧ в соцсетях

В Туве местные граждане напали на иностранных граждан из-за информации, которая распространилась в соцсетях о заражении несовершеннолетней девушки, проживающей в столице республики Кызыла, ВИЧ-инфекцией после ее столкновения с мигрантом.

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