Московский суд заочно арестовал бывшего советника Зеленского Арестовича

Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии