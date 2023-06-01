Урановые снаряды: «Пьяные офицеры СБУ спасаются от радиации водкой», а поляки думают Лондон исками завалить На фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский у снарядов на военном объекте в Лулворте, Дорсет, Англия, где проходили обучение управлению танками Challenger 2 украинские военные (Фото: Andrew Matthews/Pool via AP/TASS) Румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI заявила, что облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после уничтожения украинского военного объекта, где хранились боеприпасы с обедненным ураном — те самые, которые в марте с громкими криками «ура» приняли укро-патриоты в качестве бесценного дара из Великобритании.