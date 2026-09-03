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Царьград

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Русский путешественник Харитонов преодолел 10 тыс. км по Африке

Русский путешественник Харитонов преодолел 10 тыс. км по Африке

Сергей Харитонов преодолел 10 тысяч километров по Африке на BMX за 6,5 месяцев. Он часто прокалывал шины, но велосипед показал себя отлично.

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