Фото: Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией.
Зачем Украина подлизывается к Китаю
Комментарии
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В В
Троянский хряк НАТО
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2 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
бывшая Украина сначала нагрела китайцев !!видно забыли про Мотор сич ! теперь Кулебу на переговоры сослали!
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2 час.
W
Walery
Какие такие переговоры... с кем про что и о чём..?
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44 мин.
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