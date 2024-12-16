При минусе воблового «ноля»: результаты астраханского промрыбловства продолжают снижаться

А на следующий год уменьшился и объем квотируемых рыб. «Результат узнаем позже» На прошлой неделе региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности буднично сообщило, что в Астраханской области завершилась осенняя путина.
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